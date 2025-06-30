yüksek lisanslı idarecilerin yaz tatilinde seminer dönemlerinde ek dersi artırımlı ödenir mi

Bildiğim kadarıyla memurlar nette haberi çıkmıştı. Siz mi dava açtınız bilemiyorum ama 3-4 tane mahkeme kararı var ama. Buna rağmen Kamu denetçiliği kurumuna başvuru yapılıp alınmış olabilir. Siz süreci daha iyi biliyorsanız anlatırsanız herkes öğrenir.

Bildiğim kadarıyla memurlar nette haberi çıkmıştı. Siz mi dava açtınız bilemiyorum ama 3-4 tane mahkeme kararı var ama. Buna rağmen Kamu denetçiliği kurumuna başvuru yapılıp alınmış olabilir. Siz süreci daha iyi biliyorsanız anlatırsanız herkes öğrenir.