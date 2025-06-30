Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Haziran 2025 20:53
Yüksek lisanslı idarecilerin yaz tatilinde seminer dönemlerinde ek dersi artırımlı ödenir mi

yüksek lisanslı idarecilerin yaz tatilinde seminer dönemlerinde ek dersi artırımlı ödenir mi


matematikçi10
Şef
30 Haziran 2025 21:28
yöneticiler seminer dönemi veya normal dönemlerde yöneticilik görevinden ek ders alıyor. Yöneticilik ek dersi fiilen girilen ders olmadığı için artırımlı ödenmez.

fahriyalçın
Aday Memur
30 Haziran 2025 21:30
mahkeme kararı ile alınmaya başladı.
matematikçi10, 2 saat önce
yöneticiler seminer dönemi veya normal dönemlerde yöneticilik görevinden ek ders alıyor. Yöneticilik ek dersi fiilen girilen ders olmadığı için artırımlı ödenmez.

matematikçi10
Şef
30 Haziran 2025 21:31
mahkemeye verip bireysel karar almanız gerekli. MEB mahkeme karar verdi diye herkese ödemiyor.

fahriyalçın
Aday Memur
30 Haziran 2025 21:33
Ben de onu kasettim hocam. Ben Aralık ayından itibaren almaya başladım.
matematikçi10, 2 saat önce
mahkemeye verip bireysel karar almanız gerekli. MEB mahkeme karar verdi diye herkese ödemiyor.

matematikçi10
Şef
30 Haziran 2025 21:44
Bildiğim kadarıyla memurlar nette haberi çıkmıştı. Siz mi dava açtınız bilemiyorum ama 3-4 tane mahkeme kararı var ama. Buna rağmen Kamu denetçiliği kurumuna başvuru yapılıp alınmış olabilir. Siz süreci daha iyi biliyorsanız anlatırsanız herkes öğrenir.

velidem
Aday Memur
30 Haziran 2025 22:07

soruyu eksik sordum galiba.yüksek lisanslı idareci mahkemeye bireysel başvuru sonucu mahkeme kararı ile idareci ekdersini artırımlı alabiliyor.bu durumdaki idareci yaz tatilinde ,seminer dönemlerinde ek dersi artırımlı alır mı?

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