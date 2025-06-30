Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


30 Haziran 2025 21:12
evlenecek kadın arıyorum ?
32 yaşındayım Antalya'da yaşıyorum kamuda memur olarak çalışıyorum. Düşünen varsa tanışmak istiyorum yorumlara yazın

Sakaryalı540
Şef
30 Haziran 2025 22:58

Kardeş diyelim ki burada birini buldun ne kadar güveneceksin veya bulduğun ne kadar güvenecek sana ? Burada bu işler görülmez herkesin bir teyze hala veya bu işlere bakan bir akrabası vardır bu kişiler daha güvenilir eş adayları bulur. Velhasıl kelam burası uygun değil

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