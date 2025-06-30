Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Haziran 2025 21:18
Yöneticilikten Ayrılanların Yeniden Görevlendirilmesi

Yönetmelikte bahsedilen istifa sonrası geçmesi gereken 1 yıllık süre için kimisi 21 Ocak baz alınacak kimi geçen yıl 3 Temmuzu bazı yerler baz aldı diyor. Bunun doğrusu nedir?


goner
Daire Başkanı
30 Haziran 2025 21:20

Kılavuzda aşağıdaki gibi yazmasına rağmen sormak istedim;

"dört yıllık görev süreleri dolmadan

herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren yazılı sınav

başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek

üzere başvuruda bulunamaz"

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