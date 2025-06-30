Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Haziran 2025 22:31
sivilden resmiye geçiş yazısı
arkadaşlar bahsedilen birimlerden resmiye geçen yerler oldu mu

sivas.lee
Aday Memur
30 Haziran 2025 22:38
konu me kardeşim.

Ma1ç
Aday Memur
30 Haziran 2025 22:59
sivil kıyafetten uniformaya
Toplam 2 mesaj

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