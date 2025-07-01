Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Temmuz 2025 07:59
Ünvan değişikliği hakkında

Ocakta 2 yıllık koruma güvenlik görevlisi olmuş olacağım. Unvan değişikliği ile teknik lise diplomamla elektrik teknisyenligine geçiş yapabilirmiyim? Ayrıca açıktan 2 yıllık aöf te bir bölümüm daha var bu konularda bilgi sahibi olan biri cevaplayabilirmi yardımcı olabilir mi


burki321
Aday Memur
01 Temmuz 2025 07:59

Şuan sözleşmeliyim ayrıca


benyazarken
Aday Memur
01 Temmuz 2025 08:18
Sözleşmeliysen unvan değişikliği veya görevde yükselme sınavına giremiyorsun , önce kadroya geçmen lazım. Ondan sonra mezun olduğun lise "29.04.1992 tarih ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun"da belirtilen unvan şartlarını sağlıyorsa sınava girebilirsin

burki321
Aday Memur
01 Temmuz 2025 08:47

Çok Teşekkür ederim

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