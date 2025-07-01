Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Temmuz 2025 08:55
Cte ilişki kesme yazısı
Cte nas tayininde kurumuna ilişki kesme yazısı gelen var mı?

ınfazk
Aday Memur
01 Temmuz 2025 10:43
tüm kurumlara geldi yazı 11/18 Temmuz arası
Toplam 1 mesaj

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