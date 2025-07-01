KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
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01 Temmuz 2025 08:59
branş bazında sıralama ne zaman güncellenir?
arkadaşlar sırlamalar ne zaman güncellenir?

kendinemüzisyen
Aday Memur
01 Temmuz 2025 11:55

ben de tam onu soracaktım. erken davrandın. ama meraka gerek yok zaten 9 gün kaldı.


MechanicalEngineer61
Aday Memur
01 Temmuz 2025 12:13

tercihe 3-4 gün kala güncelleniyor

Toplam 2 mesaj

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