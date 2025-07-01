Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Temmuz 2025 09:39
Geçici görevi nasıl sonlandırırım

Yeni açılan cezaevini ihtiyaçtan dolayı geçici görevlendirmeyle gönderildim görevim bitti 2. ye tekrar görevlendirildim bir daha uzatacağız diyorlar uzata bilirler mi ve asil görev yerime nasıl dönerim yardımcı ola bilicek var mı komisyon farklı


ınfazk
Aday Memur
01 Temmuz 2025 10:42
mazeret belirt dilekçende bakanlık senın talebin olmadan uzatıyorsa mazeret sunmazsan uzatmaya devam eder yada kurumun geri isteyecek personel yetersiz kurumda diye yoksa zor
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