Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


01 Temmuz 2025 10:09
Eş Durumu Tayin Red

Selamun aleyküm cümleten M.S.B bünyesinde askeri fabrikada saat ücreti işçi olarak çalışıyorum Eşim Sağlık Bakanlığında 633 Sayılı KHK 45/A Md. Tabi Sözleşmeli Personel Tayin şartlarını karşılayamadığımız için onun adına tayin talebinde bulunamadık. Geçtiğimiz mart ayında sendikamız Türk Harb-iş ve M.S.B?nin 29 dönem sözleşmesindeki 37 madde 3 fıkrasını karşıladığım gerekçesiyle eşimin olduğu şehirdeki ikmal komutanlığı ve 60 km ilerideki fabrika müdürlüğüne tayin talebinde bulundum Red geldi şimdi nasıl bir yol izlemeliyim sizlerce başına daha önce bu durum gelen varmı.?

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