Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet


01 Temmuz 2025 10:18
tarımla uğraşmak

tarımla uğraşıyoruz ama sulama hâlâ ciddi maliyet.

ziraat bankası'nın güneş enerjili sulama sistemleri için kredi verdiğini öğrendim.

sadece tarım değil, sürdürülebilirlik de konuşuluyor artık.

jeotermal seralar falan... bayağı heyecan verici şeyler var.

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