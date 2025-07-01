KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
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01 Temmuz 2025 10:26
Toprak Mahsulleri Ofisi Elektronik Teknisyeni
Toprak mahsulleri ofisi elektronik teknisyeni alıyor mu ya da DHMI TCDD başka devlet kurumları elektronik teknisyeni alıyor mu cevaplarsanız çok yardımcı olursunuz

Produss
Daire Başkanı
01 Temmuz 2025 11:47

Eski alımlara bakabilirsiniz. Tercih robotlarından inceleyebilirsiniz


SkuLL059
Aday Memur
01 Temmuz 2025 11:49

2023 kodunun içinde elektronik bölümü lise kpssde.2023 kodu ile alım yapıyor TMO.Aralıkta alım yapmadı 10 gün sonraki merkezi atamada yapar umarım.

Toplam 2 mesaj

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