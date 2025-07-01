Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan



Becayiş istiyor
01 Temmuz 2025 11:31
Aktif Tek Personel Olmak (İller Arası Tayin)

Aktif tek personel olmak iller arası tayine engel olur mu? Ne gibi dezavantajları vardır?

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