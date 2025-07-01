Aktif Tek Personel Olmak (İller Arası Tayin)

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Fzt. Asl
Becayiş istiyor
Becayiş istiyor
Çok Yazılan Konular
Becayiş İlanları (Tek Başlık)250 Bin Promosyon Olabilir mi?İller Arası Tayin KahramanmaraşGülhane EAH ve Ankara EAH Laboratuvarİller Arası PsikologMaaş Hk.İller Arası Tayin Yanlış İkinci NumaraEş Durumu TayiniEş Durumu Tayini Özel SektörEğitim Tayini İle Gidilen Şehire İller Arası Tayinle Başvuru hk.
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
İşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!