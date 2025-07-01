Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


01 Temmuz 2025 11:40
Hizmet Puanı İtirazı

Arkadaşlar hizmet puanları güncellenmiş ama benimkinde yanlışlık var buna itirazı ekipten nasıl yapacağım?


yaren_sena
Aday Memur
01 Temmuz 2025 11:56

22-23 Temmuz tarihlerinde saat 18:00 e kadar EKİP üzerinde açılacak sekmede itiraz edebilirsin.

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