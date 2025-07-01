Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


01 Temmuz 2025 11:52
Varis ülseri olan biri ülser varken varis çorabı giymeli mıdır?

1 aydır varis ülseri sorununu yaşıyorum.Aysk bileğinde.Pandiman yapıyorum ve üzerine varis çorabı giyiyorum.Varis yarasının iyilesmedini beklemeliyim yada yara iyilesince mi varis çorabı gitmeliyim Varis çorabı yaraya yapışıyor ve iyilesmedini guclestiriyor .Bununla beraber doktorun yazdığı ilaçları kullanıyorum .

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