Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


01 Temmuz 2025 11:54
Zekai Paşa Oyak Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Zekai AKSAKALLI Paşa gözü kara, mert, mütevazi, hak yedirmeyen biridir. Oyak ın başına geçmesi bizler için bir şans ve umut olmuştur. Hakkımızda hayırlısı olsun.


ornetorenk
Şube Müdürü
01 Temmuz 2025 12:03

Hayırlı olsun.

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