Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Temmuz 2025 13:31
Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Lira

2025 Haziran ayı yoksulluk sınırı 85.135 Lira


genegel
Genel Müdür
01 Temmuz 2025 15:17

Merak etme kardeş yoksulsun, o sınırın altında olduğun için :D


ExpertE
Genel Müdür
01 Temmuz 2025 15:20

Yıl sonuna 100bin olacaktır söylemişti dersiniz..


Memur bayan
Aday Memur
01 Temmuz 2025 15:23

yetkili sendikanın herhangi bir çalışması var mı ? hani 3 ünde zamlar netleşicek?


Mytmoor
Memur
01 Temmuz 2025 15:51

Ülkemizde güzel şeylerde oluyor, siz göremiyorsunuz! Gerçi bizde göremiyoruz ama Ali abi tayfası görüyormuş! bizim eksikliğimiz, öyle diyorlar...

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiTemmuz 2025 zam oranı2026 Ocak Memur Zam Oranı %15'i Geçmeyecektir!Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Kendi işini yapmak VS Memur olmakİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Torba yasa?Ali YALÇIN Asla Unutulmayacak.

Sözlük

Kraniyometri 2 horasan 1 Yürüyüş yapmak 1 Leman dergisi 1 Psikolojisi bozuk olanlara bir nasihat yazalım 2 Memurlar net sözlüğün Ekşi Sözlüğe dönüşmesi 4 amor fati 2 melamet 1 laf dokundurmak 4 emprovizasyon 1

Son Haberler

Spor spikeri Sabri Ugan, son yolculuğuna uğurlandıDolar günü yükselişle kapattıİzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 126 gözaltıİnşaattan düşen işçi hayatını kaybettiEn Fazla İhracat Yapan 10 Gümrük Müdürlüğü Açıklandı

Editörün Seçimi

İşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!