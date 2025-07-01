KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
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01 Temmuz 2025 13:55
Merkezi atama ve bilgisayar sertifikasi

Merhaba varsayalım temmuz atamasında merkezi alımda sertifikalı bir yere başvurdum halihazırda bilgisayar isletmeni kursuna gidiyorum başvurduğum esnada sertifikam yok fakat ağustosta olacak prosedür nasıl işliyor atanirsam başvurduğum an sertifikalı olması gerekir mi yoksa başvuru esnasında kursa devam ediyor olmak sertifikayı başlama döneminde almak yeterli mi


the back of furkan
Şube Müdürü
01 Temmuz 2025 15:25

tahminim başlayınca


ecemdertli
Aday Memur
01 Temmuz 2025 16:14

kazandıktan sonraki evrak tesliminde sertfikanızın olması gerekiyor yoksa amirin inisiyatifine bağlı

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