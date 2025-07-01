Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


01 Temmuz 2025 14:06
Adana Mersin Tayini için tıbbi sekreter hizmet puanı kaç olmalı.

ADANA MERSİN TAYİNİ İÇİN TIBBİ SEKRETER HİZMET PUANI KAÇ OLMALI (HATAY DA 4 YILDIR ÇALIŞIYORUM)


yaren_sena
Aday Memur
01 Temmuz 2025 14:59

25-30 bin bandında olması lazım

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Becayiş İlanları (Tek Başlık)250 Bin Promosyon Olabilir mi?İller Arası Tayin KahramanmaraşÜnvan Değişikliği Aile Birliği MazeretiGülhane EAH ve Ankara EAH LaboratuvarSakarya ve Yalova Eğitim Araştırma İller ArasıAktif Tek Personel Olmak (İller Arası Tayin)Hizmet Puanı İtirazıAntalya Merkezde Hangi Hastanenin Teşvik Ödemesi İyiİller Arası Psikolog

Sözlük

içindeki çocuk 2 Vedalaşmadan gitmek 1 saat 17.00,18.00 sıralarında sözlüğün sinek avlaması 2 avarya 1 meditasyon 3 koku hafızası 1 güne bir şiir bırak 1 horasan 1 melamet 1 şu an çalan şarkı 3

Son Haberler

Spor spikeri Sabri Ugan, son yolculuğuna uğurlandıDolar günü yükselişle kapattıİzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 126 gözaltıİnşaattan düşen işçi hayatını kaybettiEn Fazla İhracat Yapan 10 Gümrük Müdürlüğü Açıklandı

Editörün Seçimi

İşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!