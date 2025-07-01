Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Temmuz 2025 14:40
üniversite çalışanının yanına eş durumu
milli eğitim bakanlığında kadrolu fizyoterapist biri eşi başka şehirde araştırma görevlisi olarak göreve başlarsa onun yanına tayin isteyebilir mi?

bahçesaray
Şef
01 Temmuz 2025 15:12
sözleşmeli ise hayır

KübraEseresen
Aday Memur
01 Temmuz 2025 15:13
eşim sözleşmeli ise isteyemiyor muyum?

bahçesaray
Şef
01 Temmuz 2025 16:03
ilk 3 yıldan sonra

bahçesaray
Şef
01 Temmuz 2025 16:05
siz kadrolu iseniz, hakkınız var
Toplam 4 mesaj

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