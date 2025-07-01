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Editörler : supporters.


01 Temmuz 2025 15:23
chevrolet kalos 1.4 hakkinda bilen yazablrmi ilk arabam olablr;?

Ehliyetimi yeni aldım ilk araba olarak sizce chevrolet kalos 1.4 mü alsam yoksa fiat palio 2003 model üstü 1.2 16 valfmı , 1.4 mü ?


mratanamayan
Memur
01 Temmuz 2025 16:27

fiat grubu tabi

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Bilen yorum yapabilir mi. Fiat palio hakkında?chevrolet kalos 1.4 hakkinda bilen yazablrmi ilk arabam olablr;?HGS kartım camdan düşmüşSigortam.net 300TL İndirim Kodu 2025

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