Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Temmuz 2025 15:46
MEB il içi özür durumu atamasında büyükşehirde işyeri adresi dışında ikamet adresi

Merhaba arkadaşlar,

MEB il içi özür durumu atamasında her ikisi de öğretmen eşlere büyükşehirde eşinin işyeri adresi dışında farklı ilçede ikamet etmesi durumunda 2.aşamada ikamet adres ilçesindeki okullarda tercih listesinde açılacak mı?


bahçesaray
Şef
01 Temmuz 2025 16:02
sadece eşin iş adresinin yeri
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Meslek Öğretmenleri Yaz Tatilinde Zorla Çalıştırılabilir mi?Yıl olmuş 2025, okullarda hala adaletsizlikleri konuşuyoruz!?Amasya mi Tokat mı?6. Ayda zam beklentiniz nedir arkadaşlar? (2025)ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Enflasyonun altında ücret artışı şaka gibiYüksek lisanslı idarecilerin yaz tatilinde seminer dönemlerinde ek dersi artırımlı ödenir miYöneticilikten Ayrılanların Yeniden Görevlendirilmesiüniversite çalışanının yanına eş durumuReddi Muhakkik

Sözlük

uzun boylu olmak 5 kıyıya vuran mülteci çocukların cesetleri 1 Yürüyüş yapmak 1 bi mola radyo yayını 4 toplu entry silme 6 Taşlanmak 2 avarya 1 günün filmi 1 Psikolojisi bozuk olanlara bir nasihat yazalım 2 hiçbir şey olmamış gibi davrananlar 4

Son Haberler

Spor spikeri Sabri Ugan, son yolculuğuna uğurlandıDolar günü yükselişle kapattıİzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 126 gözaltıİnşaattan düşen işçi hayatını kaybettiEn Fazla İhracat Yapan 10 Gümrük Müdürlüğü Açıklandı

Editörün Seçimi

İşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!