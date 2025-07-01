Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Temmuz 2025 15:56
Memur Sendikaları Uyuyor mu?

Bildiğimiz üzere artık kamuya memur alımlarında yüzde 99 oranında 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımı yöntemiyle alım yapılıyor. Çeşitli ilanlarda gerekli şartı sağlayan arkadaşlarımız kamuda işe başlıyorlar ve ilgili mevzuatta yazan 3+1 kuralından ötürü 3 yıl boyunca yer değişikliği başta olmak üzere görevde yükselme sınavlarına girme, ek gösterge hakkı ya da kademe derece ilerlemesi yapılmıyor. Bu durumu 657 sayılı Kanun'un aday memurlarla ilgili hükümleriyle kıyasladığımızda aday memurluk bir yıldan az iki yıldan çok süremiyor. Kaldı ki aday memur ünvan durumuna göre değişmekle birlikte ek gösterge vb. haklara sahip. İfade etmek istediğim husus 1960 lı yıllarda hazırlanan 657 sayılı kanun hükümleri bile günümüzde 657 sayılı kanuna eklenen 3+1 kuralından daha insancıl. Sözde aile yılı ilan edildi ama sözde kalmaması için başta sendikalara, yasama organı üyelerine, siyasi partilere sorunların taşınıp sözleşmeli personele haksızca getirilen 3+1 kuralının 1+1 ya da 2+1 e dönüştürülmesi için 8. Dönem Toplu Sözleşmede karar alınabilir. anayasamızın 128. maddesinin 2. fıkrası gereği Toplu Sözleşme Hükümleri kanun niteliğindedir. Bu konuda kimse bu konu toplu sözleşmenin konusu olamaz demesin çünkü işçi arkadaşlarımızın haftalık çalışma süresinden izin hakları vb. her şey toplu iş sözleşmesiyle belirlenebiliyor. Ayrıca 657 sayılı kanunda hala katsayıların bütçe kanunu ile belirlendiği yazar ama toplu sözleşme ile belirleriz. Değerli sözleşmeli kamu personelleri, adayları ve aileleri yukarıda ifade etmeye çalıştığım hususta gereken sorumluluğu almaktan kaçan başta sendika olmak üzere siyasi partilere kadar gereken tepkiyi göstermeliyiz. Kamuya 657 sayılı kanun'un 4/A maddesi kapsamında atama var da biz mi atanamadık mecburen yani zorunlu olarak bizi 4/B ye mahkum ettiler.


impostor
Şube Müdürü
01 Temmuz 2025 16:24

Sendikalar aidatları cukkaliyor her türlü, neden kendilerini yorsunlar yuzbinlerce öğretmen hükümet sendikasından memnun

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