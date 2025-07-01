Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Temmuz 2025 16:59
Üst kadroya geçiş

işletme mezunu kadrolu zabıt katibiyim. Kpss alan sınavından almış olduğum puan ile uzmanlık kazanırsam eğer kadrolu memur olarak başka bir göreve-kuruma geçişim nasıl olur ?


pekgozenes
Aday Memur
01 Temmuz 2025 17:08

kazandığın kurum çalıştığın kuruma yazı yazacak seç geçeceksin.. sen kazanda kolay o iş kral


checkvizor
Şef
01 Temmuz 2025 18:12

Kurumlar arası geçiş yapabilirsin mesela.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda Birlik2025 Yılı Havuz Tayinleri Tek BaşlıkGeçici görev bitimi ilişik kesmeHavuz tayini sonuçlarının bugün açıklanma ihtimali sizce kaç? Geçici görevi nasıl sonlandırırımÜnvan değişikliği hakkındaCTE GYS ve ünvan değişikliği sınavıYeni açılacak cezaevleriTayinde Komisyon Başkanı etkisi hk.Tayin harcırahları hesaplama 2025

Sözlük

uzun boylu olmak 5 kıyıya vuran mülteci çocukların cesetleri 1 Yürüyüş yapmak 1 bi mola radyo yayını 4 toplu entry silme 6 Taşlanmak 2 avarya 1 günün filmi 1 Psikolojisi bozuk olanlara bir nasihat yazalım 2 hiçbir şey olmamış gibi davrananlar 4

Son Haberler

Spor spikeri Sabri Ugan, son yolculuğuna uğurlandıDolar günü yükselişle kapattıİzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 126 gözaltıİnşaattan düşen işçi hayatını kaybettiEn Fazla İhracat Yapan 10 Gümrük Müdürlüğü Açıklandı

Editörün Seçimi

İşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!