Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Temmuz 2025 20:08
İcra zabıt tayin sorunsalı

Arkadaşlar kolay gelsin ben 6 yıllık kadrolu zabıt katibiyim eşim 2 yıllık icra katibi eş durumundan o benim yanıma gelebilir mi? Kim kime tabii olur


E.Kayı Han
Editor
01 Temmuz 2025 20:38

Eşin sözleşmeli mi?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda Birlik2025 Yılı Havuz Tayinleri Tek BaşlıkGeçici görev bitimi ilişik kesmeHavuz tayini sonuçlarının bugün açıklanma ihtimali sizce kaç? Geçici görevi nasıl sonlandırırımÜnvan değişikliği hakkındaCTE GYS ve ünvan değişikliği sınavıYeni açılacak cezaevleriTayinde Komisyon Başkanı etkisi hk.Tayin harcırahları hesaplama 2025

Sözlük

vatan sağ olsun mu sorunsalı 1 Taşlanmak 2 şu an çalan şarkı 3 ekmek arasına konabilecek yiyecekler 2 Kriminoloji 1 emprovizasyon 1 bi molaya bağımlı hissetme sorunsalı 1 hava almak 1 uzun boylu olmak 5 Memurlar net sözlüğün Ekşi Sözlüğe dönüşmesi 4

Son Haberler

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacakLastiği patlayan TIR, karşı şeride geçip TIR ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıTerörsüz Türkiye İçin Erbil'de Tarihi GörüşmeBakan Yumaklı Açıkladı: Orman Yangınlarında Kritik Eşik Aşıldı mı?Abdullah Öcalan İçin Gelen 39 Kişilik Yabancı Heyet İstanbul'da!

Editörün Seçimi

İşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!