Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Temmuz 2025 20:23
8. Dönem Toplu Sözleşme - İlave Derece

2005 ve 2015 yıllarındaki toplu sözleşmelere istinaden 2006 ve 2016 yıllarında alınan ilave derece, bu toplu sözleşmeye eklenir mi sizce? Bu konuda sendikalar -özellikle yetkili sendika- çalışma yapıyor mu acaba?

2016 Şubat ataması olaran öncekini 1-1,5 ayla kaçırdık. Uzman öğretmenlik deseniz zaten muallak. Garibanın yüzü gülür mü?

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