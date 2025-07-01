Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Temmuz 2025 20:23
8. Dönem Toplu Sözleşmede İlave Derece Verilir mi?

2005 ve 2015 yıllarındaki toplu sözleşmelere istinaden 2006 ve 2016 yıllarında alınan ilave derece, bu toplu sözleşmeye eklenir mi sizce? Bu konuda sendikalar -özellikle yetkili sendika- çalışma yapıyor mu acaba?

2016 Şubat ataması olaran öncekini 1-1,5 ayla kaçırdık. Uzman öğretmenlik deseniz zaten muallak. Garibanın yüzü gülür mü?


ÇağatayD
Şube Müdürü
01 Temmuz 2025 23:28
Bu konuda maalesef sendikalardan bir ses yok. Gerçi sendikalardan diğer konularda da ses yok ya neyse.

RafaNadal
Memur
02 Temmuz 2025 14:38

Çok güzel bir konu hocam 2016 ataması her şeyde mağdur bari bu konuda aksiyon alınsın

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