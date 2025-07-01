Geçici görevlendirme kalıcıya dönebilir mi haklarımız neler?

Mahkemede zabıt katibi olarak çalışıyorum. Çalıştığım Mahkememde çok huzurlu ve mutluydum. Başka bir Mahkemeye 2 haftalık geçici görevlendirme yaptılar. Geçici görevlendirilmemi o Mahkeme talep etmiş diye öğrendim sonrasında. İlgili Mahkeme beni kalıcı olarak istediklerinde benim talebimin olup olmadığına bakılmaksızın o Mahkemeye kalıcı olarak verirler mi ? Ya da böyle bir durum olursa benim haklarım nelerdir iptalini sağlayabilir miyiz? Kendi mahkememde huzurla çalışırken başka bir yere talebim olmaksızın verilmek çok saçma olur çünkü. Ya da geçici görevlendirmenin uzatılmasını talep ederler ise bu durumda ne yapabilirim? Kendi hakimim doğum izninde olduğu için böyle bir talepte bulunabildiler.