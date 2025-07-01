KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
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01 Temmuz 2025 22:58
hafıza teknikleri ile hazırlanma kpss
merhabalar KPSS ye daha önce hafıza teknikleri ( doping hafıza gibi) ile hazırlanan , memnun kalan, hazırlanmak için nasıl bir süreç izlenmesi gerek ? yardımcı olabilecek arkadaşlar yorum yaparsa çok sevinirim

Kenzo123
Memur
01 Temmuz 2025 23:32

Bence hafıza teknikleri boş bir şey. Otur kara düzen ezberle. Bir yerden sonra geliştirdiğin tekniği de unutur hale geliyorsun

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