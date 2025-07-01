hafıza teknikleri ile hazırlanma kpss

merhabalar KPSS ye daha önce hafıza teknikleri ( doping hafıza gibi) ile hazırlanan , memnun kalan, hazırlanmak için nasıl bir süreç izlenmesi gerek ? yardımcı olabilecek arkadaşlar yorum yaparsa çok sevinirim

merhabalar KPSS ye daha önce hafıza teknikleri ( doping hafıza gibi) ile hazırlanan , memnun kalan, hazırlanmak için nasıl bir süreç izlenmesi gerek ? yardımcı olabilecek arkadaşlar yorum yaparsa çok sevinirim