Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


01 Temmuz 2025 23:22
4b sözleşmeli personelim

Merhabalar bir kurumda 4b sözleşmeli destek personelim. Aşçı olarak çalışıyorum başka bir kuruma aynı puan ile 4 b sözleşmeli destek personeli hizmetli olarak atanabilir miyim

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