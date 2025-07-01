Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Temmuz 2025 23:24
Mazeret Son iki yılda 360 gün
İl dışı eş durumundan tayin isteyeceğim inşallah.Eşimin sigorta süresi(360 gün) 22 temmuzda tamamlanıyor.Son başvuru tarihi 28 temmuzda normalde gün olarak süreyi dolduruyoruz.Fakat sgk sistemine bir ay sonrasında işlendiği için geriden geliyor ve sgk sisteminde 360 doldurmuyor görünüyor.Milli eğitim müdürlüğüne sorduğumda muhasebe evrağı kabul etmediklerini söylediler.Nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olabilirmisiniz.Daha önce bu şekilde konu vardı sanki bulamadım.

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