Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


01 Temmuz 2025 23:46
Eş Durumu Tayini

Üniversite hastanesinde hemşireyim eşim doğu görevi için başka ile atandı ekip uygulaması üzerinden tayin başvurusu için münhal kadro bulunamadı diyor ne yapabilirim nasıl bir yol izleyebilirim lütfen yardımcı olun

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