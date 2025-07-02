Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Temmuz 2025 00:17
2023 İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonrası Yöneticiliğe başvurabilir miyim?

Arkadaşlar merhaba, 2023 Yılında bir okulda müdür yardımcısı iken, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme yapan biri 1 yıl dolmadan müdürlüğe başvurabilir miydi? 2023 yılında geçerli olan yönetmelikte başvuramaz diye biliyorum ama bu konu hakkında profesyonel yardımcı olabilecek biri olursa çok sevinirim.

Çok Yazılan Konular

6. Ayda zam beklentiniz nedir arkadaşlar? (2025)Amasya mi Tokat mı?ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Yüksek lisanslı idarecilerin yaz tatilinde seminer dönemlerinde ek dersi artırımlı ödenir mi?Yöneticilikten Ayrılanların Yeniden Görevlendirilmesiİşyerinde asli görev harici işler yapmaMeslek Öğretmenleri Yaz Tatilinde Zorla Çalıştırılabilir mi?Enflasyonun altında ücret artışı (2025)Yıl olmuş 2025, okullarda hala adaletsizlikleri konuşuyoruz!?Üniversite çalışanının yanına eş durumu

Sözlük

emprovizasyon 1 güne bir şiir bırak 2 madımak 1 elemek 2 İbra Etmek 1 Taşlanmak 2 epik 2 uzun boylu olmak 2 sakkadik 1 bi mola radyo yayını 6

Son Haberler

53 yaşındaki polis memuru kalbine yenik düştüİncelmek isterken mahkemelik oldularHayali Özel Harekat Polisi olmaktı, vasiyeti yürek burktuİran: Nükleer sanayi bombalamayla yok edilemezEvcil köpeğini gezdirirken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı