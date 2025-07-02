Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Temmuz 2025 00:17
2023 İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonrası Yöneticilik

Arkadaşlar merhaba, 2023 Yılında bir okulda müdür yardımcısı iken, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme yapan biri 1 yıl dolmadan müdürlüğe başvurabilir miydi? 2023 yılında geçerli olan yönetmelikte başvuramaz diye biliyorum ama bu konu hakkında profesyonel yardımcı olabilecek biri olursa çok sevinirim.

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