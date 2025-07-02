Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Temmuz 2025 01:20
ünvan değişikliği hakkında
İyi akşamlar arkadaşlar, ünvan değişikliği sınavı ile zabıt katipliğinden hangi ünvana geçinilebiliyor

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