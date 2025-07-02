Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


02 Temmuz 2025 08:16
Danıltay mağdurları

4 yıl geçkin dava dosyam danıştayda 1.5 aydır incelemede gözüküyor bu sürec nekadar sürecek

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