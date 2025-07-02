Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Temmuz 2025 08:30
Memurların 2026-2027 Yılları İçin 8. Dönem Toplu Sözleşme Talepleri (Genel Talepler)

Memurların 2026-2027 Yılları İçin 8. Dönem Toplu Sözleşme Talepleri (Genel Talepler)

1- Maaş Promosyonları: Promosyonlar, enflasyondaki durmayan artışa göre acilen güncellenmelidir ve anlaşmalar iki yıllık olarak yapılmalıdır. Promosyon hakkı, toplu sözleşme ile güvence altına alınmalıdır.

2- Kamuda Çalışma Barışı Bozulmuştur: Kamu işçisine yapıldığı gibi memura da nakdi yemek yardımı, ikramiye ve tediye ödemesi yapılmalı, kamu işçisi ve memur arasındaki ek ödeme uçurumu giderilmelidir.

3- Aile Yardımları: Aile yılında eş ve çocuk yardımlarında %100 artış yapılmalıdır.

4- Memur ve VHKİ Maaşları: Kamuda en alt kademede olan ve en çok sorumluluğa sahip olan kamunun yükünü sırtında hisseden memur ve VHKİ maaşları artırılmalıdır.

5- Lojman ve Kira Yardımı: Her şehre lojmanlar yapılmalı veya 5.000 TL nakdi kira yardımı küçük şehirlerdeki memura da yapılmalıdır. Enflasyon ve hayat pahalılığı her şehirde hissedilmektedir.

6- Yıllardır Sadece Enflasyon Farkı (Sıfır Zam) Verilmesi Memuru Fakirleştirmiştir: 2012 yılında en düşük bekar memur maaşı ile asgari ücret arasında 2,5 kat fark varken şimdi aradaki makas daralmıştır. En düşük bekar memur maaşı, yoksulluk sınırı seviyesine çıkarılmalıdır (Türk-İş Verileri Haziran-2025, 4 kişilik bir aile için: 85.066 TL).

7- Piyasa Gerçekleri ve TÜİK Verileri: Kamu işçilerine ve asgari ücrete piyasa gerçekleri üzerinden zam yapılması, memura da TÜİK verileri üzerinden sadece enflasyon farkı (sıfır zam) verilmesi, asgari ücret-memur maaşı arasındaki makası daraltmıştır. Toplu sözleşme görüşmelerinde TÜİK verilerinin değil de işçilerde olduğu gibi piyasa gerçeklerinin gözetildiği bir zam pazarlığı yapılmalıdır.

8- Memurlara Kıdemine Göre Baş Memur, Kıdemli Memur Ünvanı Verilmelidir: Öğretmenler gibi 10 yılını dolduran memurlara da kıdemli memur, 15 yılını dolduran memurlara baş memur ünvanı verilmelidir.

9- 3600 Ek Gösterge: Söz verildiği gibi 1. dereceye gelen tüm memurlara verilmelidir.


mutlu_50
Müsteşar
02 Temmuz 2025 08:30

10- Disiplin Affı: En son 2005 yılında çıkartılan memurlar için disiplin affı terör suçları hariç tutularak tekrar çıkartılmalıdır.

11- 01.10.2008 Öncesi ve Sonrası Memur Ayrımı Kaldırılmalıdır: 5434 ve 5510 Sayılı Kanun?a tabi memur ayrımı kaldırılmalıdır. Tüm memurlar 5434 Sayılı Kanun'a tabi olmalıdır. Primleri asgari ücretten yatan 5510 sayılı kanuna tabi (01.10.2008 sonrası) memurların, 5434 sayılı kanuna tabi (01.10.2008 öncesi) memura göre mağduriyeti giderilmelidir. Sosyal güvenlik sistemi açısından 5510 sayılı Kanuna tabi (2008 sonrası) memurların mağduriyeti giderilmelidir. Aylık bağlama oranları %40'tan tekrar %60'a çıkarılmalıdır.

12- 4688 Sayılı Toplu Sözleşme Kanunu Değiştirilmelidir: Memurlara grev hakkı verilmelidir. Toplu sözleşme masasında memurun ağırlığı artırılmalıdır. Toplu sözleşme görüşmelerinin süresi bir aydan üç aya çıkarılmalıdır. Çözüm masadan çıkmalıdır. Son söz, hakem heyetine bırakılmamalıdır.

13- Fazla Mesai Ücreti: Genelge ile kaldırılan fazla mesailer tekrar getirilmelidir. 12 TL olan saatlik fazla mesai ücreti günün koşullarına göre güncellenmelidir.

14- Mülakat: Görevde yükselme sınavlarında mülakat kaldırılmalıdır.

15- Yıllık İzinler: İşçilerde olduğu gibi hafta sonları yıllık izinden eksiltilmemelidir.

16- Kılık Kıyafet Yönetmeliği: Tek taraflı kalan kılık kıyafet serbestliği erkek memurlar için de uygulanmalıdır.


mutlu_50
Müsteşar
02 Temmuz 2025 08:31

2023 Yılı Ağustos Ayındaki 7. Dönem Memur Toplu Sözleşmesinde Uzlaşılan Ama Hiçbir Adım Atılmayan Konular:

1- TOKİ konutlarında memura öncelik verilmesi,

2- 1. dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi,

3- 2005 yılından beri çıkmayan Disiplin Affı çıkması,

4- İşçiye verilip memura verilmeyen yemek parasının memura da verilmesi,

5- 4688 Sayılı Kanunun revize edilmesi ve masada memurun ağırlığının artması,

6- Harcırah Kanunun revize edilmesi...


mutlu_50
Müsteşar
02 Temmuz 2025 09:58

En düşük (bekar) memur maaşı, yoksulluk sınırı seviyesine çıkarılmalıdır (Türk-İş Verileri Haziran-2025, 4 kişilik bir aile için: 85.066 TL).


prm.mamy
Aday Memur
02 Temmuz 2025 10:02

bence memura ek calısma yasagı kaldırılmalı buda talep edilmeli cünkü hayat pahalılıgı ciddi durumda


se101
Aday Memur
02 Temmuz 2025 10:59

4- Memur ve VHKİ Maaşları: Kamuda en alt kademede olan ve en çok sorumluluğa sahip olan kamunun yükünü sırtında hisseden memur ve VHKİ maaşları artırılmalıdır.

bundan sonrasını okumadım. asdfasdf


fakir.adam
Şube Müdürü
02 Temmuz 2025 11:17

memur diye ünvan mı olur lan. niye mezuniyete göre ünvan vermiyor bu kamu?

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