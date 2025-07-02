Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Temmuz 2025 08:46
2025 meb maaş ile ödüllendirme
Arkadaşlar maaş ile ödüllendirme yönetmeliği değişti, artık sadece disiplin amirinin verdiği puanlar sadece geçeli olacak deniyor doğru mu??

hsnbsn
Şef
02 Temmuz 2025 09:15

Doğru

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