Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Temmuz 2025 10:01
Teknisyenin Programcı maaşı alması mümkün mü ?

Bir kamu kurumunda bilgisayar programcılığı mezunu teknisyenin, programcı maaşı alması mümkün mü ?


fakir.adam
Şube Müdürü
02 Temmuz 2025 11:19

ne teknisyeni olduğuna göre değişir. eğer bilgisayar teknisyeni isen evet alabilir. deyilsen alamaz.

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