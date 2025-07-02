Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan



Becayiş istiyor
02 Temmuz 2025 10:06
Süt İzni

süt iznndeki kişi eğer talep ederse nöbet tutabilir mi


qiller
Aday Memur
02 Temmuz 2025 10:26

Çocuk 1 yaşına girdikten sonra yönetime son toplu sözleşmedeki ilgili maddeyi sunarak talep edeblrsn

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