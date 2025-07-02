Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


02 Temmuz 2025 10:14
Sözleşmeli aşçıdan sözleşmeli temizlik görevlisi olarak

4b li destek personeli aşçıyım 4b sözleşmeli destek persoli temizlik görevlisi olarak aynı puan ile atanabilir miyim

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