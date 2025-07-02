Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
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02 Temmuz 2025 10:15
GİB görevde yükselme yönetmeliği

26 haziran 2025 tarihli resmi gazetede gelir başkanlığı görevde yükselme ile ilgili değişilik yaptığını duyurdu. Yhs kadrolarında bulunan ama masa başında çalışan personeline VHKİ kadrosu verilecek gibi bir ibare ver. gibde çalışan arkadaşların görüşleri nedir acaba.

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