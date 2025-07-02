Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
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02 Temmuz 2025 10:18
İl dışı tercih listesi ne zaman onaylanır?

3 yılım doldu il dışı tercih yaptım derecemin 3 aşağısı ve yukarısı kadroları istediğim illere göre sıraladım karışık yaptım ve alt dereceye atanma yerini işaretledim kabul ettim

sistem hata vermedi su an ilçe onayı ve il onayı bekliyor dün akşam yapmıştım ama hala onaylanmadı

acaba yanlış bir şey mi yaptım ne zaman onaylanır ve tercih edemeyeceğim kadrolar zaten çıkmazdı dimi iller tıklayınca sıralandı çünkü ilçeye gitmem gerekiyor mu onaylansın diye bilen biri yardım edebilir mi?

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