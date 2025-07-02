dava dışında eş durumu tayin yolu var mı?

Üniversite hastanesinde hemşireyim eşimin doğu görevlendirmesi oldu gittiği yerde üniversite hastanesi yok sb için dilekçe verdim ama olumlu olumsuz dönüş olmadı dört aydır aynı durumda olan arkadaşlar neler yaptınız?

Üniversite hastanesinde hemşireyim eşimin doğu görevlendirmesi oldu gittiği yerde üniversite hastanesi yok sb için dilekçe verdim ama olumlu olumsuz dönüş olmadı dört aydır aynı durumda olan arkadaşlar neler yaptınız?