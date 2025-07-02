Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Temmuz 2025 10:54
emsal ve terfi hesaplama

arkadaşlar emsal hususunda bilgisi olan, terfi hesaplamayı bilen ve yardımcı olabilecek var mı

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