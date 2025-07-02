Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


02 Temmuz 2025 12:28
4/B Hizmet birleştirme

2017 yılında KPSS puanı ile İçişleri Bakanlığına Sözleşmeli Büro Personeli (4/B) olarak atandım. 5,5 yıl çalıştıktan sonra 2023 yılında KPSS ile kadrolu olarak başka bir kuruma atanmam sebebiyle istifa ettim ve tazminatımı aldım. Hizmet birleştirme için kurumuma başvurdum ancak birleştirmenin sadece emeklilikte çalışılan süreye ekleneceği ve kadro dereceme etki etmeyeceği bilgisi verildi. Konuyla ilgili hangi maddeleri dilekçeme eklemem doğru olur?

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