Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Temmuz 2025 13:32
İşyerinde asli görev harici işler yapma

Bir okulda memur olarak görev yapmaktayım. Bunun yanında okulda fotokopi ve çıktı işine de bakmaktayım. Ayrıca öğrencilik işlerini de yapmaktayım.

Bu saydığım işlerin memurun görevi olmadığını da biliyorum ancak, okulda iş potansiyeli yüksek.

Bunun için ekstra ücret talep edebilir miyim veya benzeri ne yapmamı tavsiye edersiniz ?

Görüşleriniz için teşekkür ederim...


berkaydal
Şube Müdürü
02 Temmuz 2025 13:37

Ücret talep edebilirsin tabi ki. Alamazsın ama.

Ne yapmanızı tavsiye ederim. Yapmamanızı.


m.r_f
Şube Müdürü
02 Temmuz 2025 14:04

Ücret talep etmenize dayanak bir düzenleme yok. Mesai saatleri içerisinde yaptıklarınız için ek ücret isteyemezsiniz. Mesai saatleri dışında görevli olduğunuz her 8 saat için bir gün yıllık izin alabilirsiniz.

Normalde "görev tanımınızda" olmayan şeyleri yapmamanız gerekir, bunları zorla yaptıramaz amiriniz. Ancak; okulda çalışıyorsunuz, muhtemelen mesai saatiniz dolmadan, yani ders bitince okuldan çıkıyorsunuz. Yaz tatillerinde 8-17 çalışmıyorsunuz, belki bazı günler okula bile gitmiyorsunuz. (Bu yazdıklarımın tümü tecrübeye dayalı tahmindir, genelde okullarda çalışan personeller biraz daha free takılıyor)

Eğer müdürünüze; "bunlar benim görev tanımımda yok, yapmak istemiyorum" derseniz üstte belirttiğim ayrıcalıklarınızdan mahrum kalırsınız, iş uzarsa kılıçlar çekilir, kmsenin huzuru kalmaz. Ha eğer mesai saatinize sadıksanız, her şartta 8-17 mesaideyim, işe gelmezsem yıllık izin alırım diyorsanız. Kısaca kaybedeceğiniz bir imtiyaz yoksa bunu açıkça ama kibar bir dille ifade edip, göreviniz olmayan işleri yapmayı bırakabilirsiniz.


bahçesaray
Şef
02 Temmuz 2025 14:15
görev tanımınızda, müdürün vereceği diğer iş ve işlemler? ,yazıyor

Sebahattini
Aday Memur
02 Temmuz 2025 14:16

Mevzuate de aykırı olamaz ama

bahçesaray, 2 saat önce
görev tanımınızda, müdürün vereceği diğer iş ve işlemler? ,yazıyor

Sevdim-Seni
Genel Müdür
02 Temmuz 2025 14:48

Ben müdür yardımcısıyken kapı tamirinden tut daha neler neler yapardım,

hiç benim iş tanımımda yok deyip kenara çekilmedim, hatta aklıma bile gelmedi. Hergün herşey için dışardan parayla birilerini çağırmak mümkün değil.


Sebahattini
Aday Memur
02 Temmuz 2025 14:50

Senin boş vaktin vardır, benim o da yok


bahçesaray
Şef
02 Temmuz 2025 15:02
hangi iş hangi mevzuat?
Sebahattini, 2 saat önce

Mevzuate de aykırı olamaz ama


m.r_f
Şube Müdürü
02 Temmuz 2025 15:53

Bununla ilgili mahkeme kararları var. Ünvanın karşılığı olan işler haricinde yaptıramaz. Atıyorum vhki kadrosundaki personeli çay ocağına veremez, paspas yaptıramaz.

bahçesaray, 2 saat önce
görev tanımınızda, müdürün vereceği diğer iş ve işlemler? ,yazıyor
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