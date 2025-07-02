İşyerinde asli görev harici işler yapma

Bir okulda memur olarak görev yapmaktayım. Bunun yanında okulda fotokopi ve çıktı işine de bakmaktayım. Ayrıca öğrencilik işlerini de yapmaktayım.

Bu saydığım işlerin memurun görevi olmadığını da biliyorum ancak, okulda iş potansiyeli yüksek.

Bunun için ekstra ücret talep edebilir miyim veya benzeri ne yapmamı tavsiye edersiniz ?

Görüşleriniz için teşekkür ederim...