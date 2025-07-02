Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Temmuz 2025 13:46
Promosyon aldıktan sonra kurum değiştirme

Diyelim ki: Promosyon aldık, bir ay sonrada başka kuruma geçiş yaptık. Promosyonu iade ediyor muyuz?


Ktipben
Aday Memur
02 Temmuz 2025 13:51

bildiğim kadarıyla hayır


benyazarken
Aday Memur
02 Temmuz 2025 15:12
Promosyonu aldık istifa ettik peki o zaman?

freiday
Aday Memur
02 Temmuz 2025 15:17

Merhabalar, bu bankanın yaptığı protokolde zaten yer alır, genellikle promosyonun kalan süresine denk gelen kısmı iade edilir. Özellikle kurum değişikliği söz konusuysa ve sözleşme süresi dolmamışsa, bu iade bir şekilde istenir. Sadece geçilen kurumla maaş Bankası aynı ise bu durumda protokol geçerli olabilir. Detaylı bilgi için maaş bankanızla iletişime geçin hocam.


AqLayanKalp
Aday Memur
02 Temmuz 2025 15:47

Teşekkürler hocam...

freiday, 47 dk. önce

Merhabalar, bu bankanın yaptığı protokolde zaten yer alır, genellikle promosyonun kalan süresine denk gelen kısmı iade edilir. Özellikle kurum değişikliği söz konusuysa ve sözleşme süresi dolmamışsa, bu iade bir şekilde istenir. Sadece geçilen kurumla maaş Bankası aynı ise bu durumda protokol geçerli olabilir. Detaylı bilgi için maaş bankanızla iletişime geçin hocam.


kadiresref
Memur
02 Temmuz 2025 15:49

Geçiş imkanım olsa promosyondan komple vazgeçmeye hazırım diyenler derneği


emrahüzülmez
Memur
02 Temmuz 2025 15:50

kurumunuzun promosyon sözleşmesinde herşey yazar bakın. Bazı bankalar kişi kurum değiştirse bile geri istemez bazıları ister.

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