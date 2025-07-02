Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


02 Temmuz 2025 13:58
Eskişehir Şehir Hastanesi Bilgi

İyi günler. eskişehir hastanesinden memnun musunuz. tıbbi sekreter olarak hangi birimlerde çalışma şansımız olur.idari birimlerde mi yoksa doktor yanı vb. şekilde mi. çalışma şartları, ulaşım kira vb. konularda memnuniyet olarak bilgi verecek arkadaşlar yorum atabilir mi?

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