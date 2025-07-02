Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


02 Temmuz 2025 14:16
Giyim, Yemek, Yol Yardımı, Yılda 4 İkramiye ve 3600 Şart...

Giyim, Yemek, Yol Yardımı, Yılda 4 İkramiye ve 3600 Şart...


seviyelitartışalım
Aday Memur
02 Temmuz 2025 14:17

+ Kira Yardımı en az 10 bin TL


seviyelitartışalım
Aday Memur
02 Temmuz 2025 14:19

Maaş Artışları gerçekleşen enflasyon + Refah Payı ile verilmeli şart


seviyelitartışalım
Aday Memur
02 Temmuz 2025 14:21

Ücretten kesinlen vergi 15 e sabitlenmesi ŞART


seviyelitartışalım
Aday Memur
02 Temmuz 2025 14:23

Eş yardımı sadece eşi çalışmayanlara verilmeli en az asgari ücretin 3/1 i kadar şart


seviyelitartışalım
Aday Memur
02 Temmuz 2025 14:26

Çalışma saatleri 6 saatle sınırlandırılması ŞART

seviyelitartışalım, 2 saat önce

Eş yardımı sadece eşi çalışmayanlara verilmeli en az asgari ücretin 3/1 i kadar şart


seviyelitartışalım
Aday Memur
02 Temmuz 2025 14:30

İnsan onuruna yakışır süre 6 saat köle değil bu insanlar özel sektörde dahil 6 saat çalışma süresi ŞART

seviyelitartışalım, 2 saat önce

Çalışma saatleri 6 saatle sınırlandırılması ŞART


seviyelitartışalım
Aday Memur
02 Temmuz 2025 14:35

Tüm Bu Talepler Geneli İlgilendiren ve Sosyal Devlet anlayışı doğrultusunda yapılması gayet normal ve gerçekçi taleplerdir.


seviyelitartışalım
Aday Memur
02 Temmuz 2025 14:37

Devlet artık zenginden alıp fakire vermeli yoksa gidişat hiç iyi değil

Toplam 8 mesaj

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