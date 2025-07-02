Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Temmuz 2025 15:01
Habertürk'ü açın hemen

Habertürk'ü açın hemen polisleri konuşacaklar


DemirEGM
Aday Memur
02 Temmuz 2025 15:01
izliyorum ama hemen geçti nasıl oldu

Kraltutsak
Aday Memur
02 Temmuz 2025 15:04

Cumhurbaşkanı konuşması olduğu için yarıda kesti ama daha başlamadı


Feritdemir0133
Aday Memur
02 Temmuz 2025 15:42

Hani CB konuşması bitti yangın haberi var? Polis haberi yok?


Feritdemir0133
Aday Memur
02 Temmuz 2025 15:44

Normal memur zammı haberi başka bir şey yok kraldutsak

Toplam 4 mesaj

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